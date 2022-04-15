WhatsApp станет соцсетью

Разработчики мессенджера WhatsApp решили превратить его в соцсеть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление.

В мессенджер хотят добавить новую функцию — сообщества. Это позволит пользователям объединять отдельные группы в одном месте и управлять ими эффективнее. Благодаря этому можно будет получать обновления, рассылаемые всему сообществу, и следить за обсуждениями в группах. Администраторы сообществ смогут управлять группами внутри и отправлять сообщения им всем одновременно.



Отмечается, что сообщества будут поддерживать сквозное шифрование. Это гарантирует защиту конфиденциальности и безопасности пользователей. Новая функция станет доступна на этой неделе для небольшого количества тестирующих ее по всему миру. Позже сообщества WhatsApp сделают доступными для всех.



Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре прошлого года стало известно, что десктопное приложение бета-версии WhatsApp можно будет использовать без привязки к телефону. Предложение о тесте появится после синхронизации с версией для ПК. После синхронизации пользователю больше не понадобится проходить повторную авторизацию с помощью телефона. Мессенджером можно будет пользоваться на компьютере, даже если телефон потеряется или сломается.



Дарья Акимова