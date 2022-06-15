ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 15 по 18 июня 2022 года состоится XXV ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы Форум посетили свыше 13 500 участников из 141 страны, в том числе представители более 1000 организаций СМИ из 46 стран. Среди них главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей научных кругов и гражданского общества.

В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет.

Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Место проведения: КВЦ «Экспофорум».

Подробности и условия участия — по ссылке.