В Казани в ДТП с участием Ford и Renault пострадал 9-летний ребенок

Фото: ГИБДД Татарстана

12 июня в Казани произошло ДТП — столкнулись два автомобиля марок Ford и Renault. Об этом сообщили в ГИБДД Татарстана.

По предварительным данным, Ford при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с Renault. В результате пассажир второго автомобиля 2013 года рождения получил травмы. Как оказалось, ребенка перевозили без детского автокресла — он был просто пристегнут ремнем безопасности.

Согласно правилам ПДД, дети от семи до 11 лет могут ездить на заднем сиденье машин без детских автокресел. Однако в Госавтоинспекции рекомендуют перевозить детей в таких устройствах даже после достижения ими возраста семи лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование автокресел позволяет снизить смертность среди детей на 54%, риск получения травм — на 76%, тяжелых травм — на 92%.

Фото: ГИБДД Татарстана

11 июня в Татарстане на 37-м км автодороги Муслюмово — Старое Саитово водитель автомобиля Volkswagen 1965 года рождения на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Kia и столкнулся с ним. В результате аварии пассажирка Kia 2012 года рождения скончалась на месте.



Дарья Акимова