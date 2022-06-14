В Вахитовском отделе МФЦ в Казани временно не будут принимать документы для оказания услуг

Фото: Илья Репин (архив)

До 23 июня в Вахитовском отделе офиса «Мои документы» в Казани по адресу: ул. Достоевского, 35/10, не будут принимать документы для оказания услуг. Об этом предупредили в мэрии города.

Причина — ремонт в офисе, к которому приступили сегодня. До его завершения в Вахитовском отделе МФЦ можно будет только получить готовые документы.

Казанцам рекомендуется обращаться в другие городские филиалы для получения полного перечня услуг.

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане офисы МФЦ закрывались с 11 по 13 июня. 11 июня в них проводились технические работы по перенастройке сетевого и серверного оборудования. 12 и 13 июня были выходными днями в связи с празднованием Дня России.



Дарья Акимова