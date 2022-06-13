Минобороны России: ВС уничтожили пункт дислокации наемников в ЛНР и оружие из США в ДНР

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС высокоточными ракетами уничтожили большое количество оружия и техники, поставленные для украинской стороны в ДНР, а также пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС.

Уничтоженное вооружение находилось в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной республики. Оно поставлялось из США и европейских стран. Пункт дислокации иностранных наемников располагался в районе населенного пункта Федоровка Луганской Народной республики. Также уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня, находившихся в районе населенных пунктов Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.

Кроме того, за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневые позиции артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станции радиоэлектронной борьбы в районе Покровского ДНР.

Конашенков добавил, что авиация ВКС России за прошедшие сутки поразила 63 района сосредоточения войск ВСУ и пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1". В результате уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей. Российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников, в том числе Bayraktar TB2 в районе Луганска.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1 196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3 525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1 933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 583 специальных военных автомобилей.





Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении склада поставленного с Запада на Украину вооружения. На нем хранились противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК и артиллерийские снаряды.



Дарья Акимова