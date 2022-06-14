В Татарстане выявили 93 новых случая COVID-19
В Татарстане выявили 93 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 151 554.
За сутки выздоровели 42 татарстанца, с начала пандемии — 146 897. Госпитализировали с коронавирусом за сутки 28 пациентов, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За весь период от коронавируса скончались 1 995 татарстанцев. За минувшие сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти.
Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 14 июня читайте в подборке интернет-газеты.
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