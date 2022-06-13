Минобороны России показало кадры уничтожения РСЗО «Смерч» украинского склада с боеприпасами

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Минобороны России показало видео того, как расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что, разведка обнаружила место, где подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. Информация разведчиков подтвердилась техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесло удар по складам.

В министерстве отметили, что все поставленные цели уничтожаются гарантированно с ювелирной точностью работы ракетчиков. «Смерч» уничтожает объекты ракетами калибра 300 мм на дальность от 20 до 120 км. В эксплуатации с 1987 года. РСЗО предназначена для поражения групповых целей, военной техники, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на посадочных площадках, а также командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры.

Накануне Минобороны показало запуск крылатых ракет «Калибр» Черноморским флотом по военной инфраструктуре Украины. Видео размещено в официальном телеграм-канале ведомства.

Дарья Акимова