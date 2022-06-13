За сутки в Казани произошло 78 ДТП

В Казани за 12 июня произошло 78 ДТП, из них два с пострадавшими. Так, случились два столкновения, сообщили в ГИБДД города.

В минувшее воскресенье в столице Татарстана задержали 20 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде, и одного без водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили шесть человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось, что на 768-м км трассы М-7 водитель Daewoo Matiz столкнулся со стоящим из-за поломки грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки.



Дарья Акимова