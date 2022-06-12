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Председатель Следкома Бастрыкин поручил проверить нарушения в больницах Дагестана

19:17, 12.06.2022
Председатель Следкома Бастрыкин поручил проверить нарушения в больницах Дагестана
Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях в медицинских учреждениях Дагестана. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

— В эфире федерального канала сообщалось о проблемах граждан с получением медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в ряде районов Республики Дагестан, — сообщает Следком.

Фото: realnoevremya.ru

Журналисты отметили, что при освоении бюджетных средств и оснащении ФАПов могла присутствовать коррупционная составляющая. Сообщалось и о ряде возникших тяжелых последствий из-за некачественного оказания медицинской помощи.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Щурову А.П. провести проверку по озвученным в эфире доводам и представить доклад о ситуации, — сообщает пресс-служба ведомства.

Артем Гафаров
ПроисшествияОбществоМедицина

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