Казань замкнула пятерку самых гостеприимных городов России

Фото: Анна Сейтумерова

Казань заняла пятое место в рейтинге самых гостеприимных городов России, говорится в исследовании SuperJob. Выше в списке расположились Волгоград, Красноярск, Екатеринбург и Самара.

— Казань занимает пятое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов: 53% местных жителей хотят, чтобы в их город увеличился поток туристов, что на 15 п.п. больше, чем в прошлом году, — отмечают аналитики.

Также 22% опрошенных завили, что не хотят увеличения туристического потока в столице Татарстана, еще 25% затруднились дать ответ на вопрос.

Фото: Анна Сейтумерова

В тройке лидеров на первом месте расположился Волгоград. В нем 60% респондентов заявили о желании, чтобы в город приезжало больше туристов. Следующими в списке идут Красноярск и Екатеринбург, в них за увеличение турпотока высказались 59% опрошенных. Далее — Самара с 58%.

— По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, жители практически всех регионов стали проявлять больше гостеприимства. Сторонников расширения турпотока стало заметно больше в Екатеринбурге и Самаре (на 16 процентных пунктов), Казани (на 15 п.п.), а также в Уфе, — говорится в исследовании.

Артем Гафаров