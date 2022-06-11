Глава МИД ДНР заявила о подготовке суда над наемником из Южной Кореи

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшем на стороне ВСУ, передает «РИА Новости».

По ее словам, суд готовится в самой Южной Корее, так как преступник сбежал. Дела наемников, воюющих на стороне ВСУ в Украине, будут рассматриваться по мере их сдачи в плен, добавила Никонорова.

Фото: Максим Платонов

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к смертной казни. Согласно законам Донецкой Республики, марокканец Саадун Брагим и британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер будут расстреляны.

Следствие установило, что за вознаграждение наемники участвовали в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Все трое признали свою вину в действиях, направленных на захват власти. Помимо этого, Аслин признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Максим Кокунин