«РИА Новости»: в районе химкомбината в Авдеевке прогремел мощный взрыв
В районе Авдеевки Донецкой Народной Республики прогремел сильный взрыв — там расположен химический комбинат «Коксохим». Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».
Облако стало видно из Донецка сразу после атаки со стороны украинских войск — примерно в 21:00 мск.
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ после 20:30 по местному времени выпустили с территории Авдеевки пять снарядов калибра 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в Донецкой народной Республике.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым