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«РИА Новости»: в районе химкомбината в Авдеевке прогремел мощный взрыв

22:38, 11.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
«РИА Новости»: в районе химкомбината в Авдеевке прогремел мощный взрыв
Фото: кадр видео

В районе Авдеевки Донецкой Народной Республики прогремел сильный взрыв — там расположен химический комбинат «Коксохим». Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Облако стало видно из Донецка сразу после атаки со стороны украинских войск — примерно в 21:00 мск.

Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ после 20:30 по местному времени выпустили с территории Авдеевки пять снарядов калибра 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в Донецкой народной Республике.

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