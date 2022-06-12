В Казани проведут капитальный ремонт здания УРЛС МВД за 8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани на капитальный ремонт административного здания УРЛС МВД по Татарстану по ул. К. Маркса, д.19 направят 8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик обязуется провести демонтаж кровельного покрытия и разборку конструкции крыши, а также возвести новые кирпичные стены в помещениях и произвести их покраску. Вместе с этим необходимо заменить все старые желобы и водосточные трубы.

Отмечается, что исполнитель не должен привлекать для производства подрядных работ лиц, имеющих судимость за преступления против собственности, личности и преступления против государственной власти; судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, лиц, состоящих на специализированном учете на предмет алкогольной, наркотической зависимости либо психического заболевания.

Подать заявку можно до 16 июня, итоги подведут 17 июня.

Фото: Максим Платонов

8 июня стало известно, что отдел МВД по Мензелинскому району Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт своего здания стоимостью 3,5 млн рублей.

Само здание расположено на улице Чернышевского, д. 25. Проведение ремонтных работ должно осуществляться в рабочие дни, в период с 8.30 до 18.00. В их список входит: демонтаж старого и устройство нового кирпичного забора, а также металлических заграждений; отделка стен; установка барьеров безопасности.

Максим Кокунин