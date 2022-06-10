В Татарстане назначены новые судьи указом президента России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, судьей Верховного суда республики станет Рустем Муллагуров. До этого он работал судьей Ново-Савиновского районного суда.
Кроме того, судьей Вахитовского районного суда Казани назначен Динар Хабибуллин, Приволжского — Марат Муллануров, Советского — Марат Амиров.
23 мая Путин назначил на должность заместителя председателя Зеленодольского городского суда Алмаза Ахметгараева. До этого с января 2015 года Ахметгараев работал судьей в Советском районном суде Казани.
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