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В Татарстане назначены новые судьи указом президента России

18:18, 10.06.2022
В Татарстане назначены новые судьи указом президента России
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, судьей Верховного суда республики станет Рустем Муллагуров. До этого он работал судьей Ново-Савиновского районного суда.

Кроме того, судьей Вахитовского районного суда Казани назначен Динар Хабибуллин, Приволжского — Марат Муллануров, Советского — Марат Амиров.

Фото: Максим Платонов (архив)

23 мая Путин назначил на должность заместителя председателя Зеленодольского городского суда Алмаза Ахметгараева. До этого с января 2015 года Ахметгараев работал судьей в Советском районном суде Казани.

Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

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