Алмаз Ахметгараев назначен новым зампредом Зеленодольского горсуда указом Путина
Российский президент Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Зеленодольского городского суда Алмаза Ахметгараева. Соответствующий указ появился на официальном сайте правовой информации.
До этого с января 2015 года Ахметгараев работал судьей в Советском районном суде Казани. На эту должность он также был назначен указом президента России.
В марте указом Путина судьей Набережночелнинского городского суда стала Виктория Бондарева. Документ предусматривает 6-летний срок полномочий. В январе, согласно указу главы государства, председателем Сабинского районного суда назначен Дамир Сабиров, судьей Верховного суда Татарстана — Илдар Хаев, судьей Лаишевского районного суда — Руслан Альмиев.
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