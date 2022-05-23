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Алмаз Ахметгараев назначен новым зампредом Зеленодольского горсуда указом Путина

17:59, 23.05.2022
Алмаз Ахметгараев назначен новым зампредом Зеленодольского горсуда указом Путина
Фото: Максим Платонов

Российский президент Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Зеленодольского городского суда Алмаза Ахметгараева. Соответствующий указ появился на официальном сайте правовой информации.

До этого с января 2015 года Ахметгараев работал судьей в Советском районном суде Казани. На эту должность он также был назначен указом президента России.

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте указом Путина судьей Набережночелнинского городского суда стала Виктория Бондарева. Документ предусматривает 6-летний срок полномочий. В январе, согласно указу главы государства, председателем Сабинского районного суда назначен Дамир Сабиров, судьей Верховного суда Татарстана — Илдар Хаев, судьей Лаишевского районного суда — Руслан Альмиев.

Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

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