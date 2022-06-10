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В Казани зафиксировали повышенную концентрацию аммиака

17:27, 10.06.2022
В Казани зафиксировали повышенную концентрацию аммиака
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень аммиака в воздухе зарегистрировал пункт наблюдения №3 по ул. Мартына Межлаука. Он составил 0,23 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

ПНЗ №4 ул. Болотникова зарегистрировал предельно допустимую концентрацию диоксида азота. Она составила 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 9 июня по 7 часов 10 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени»

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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