За сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировали больше 20 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

Руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 20 733 человека, в том числе 2 880 детей. Об этом сообщает ТАСС.



Всего с начала спецоперации в Россию эвакуированы 1 751 289 человек, из которых 281 819 — дети. Российскую границу пересекли 255 806 автомобилей, в том числе за прошедшие сутки — 3 777.

Кроме того, за минувшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию поступило 62 обращения с просьбами об эвакуации в Россию с Украины. Всего в базе данных штаба 2 757 786 таких обращений из 2 138 населенных пунктов.

кадр видео Минобороны России

Накануне сообщалось, что за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 17 047 человек, включая 2 511 детей. На горячую линию штаба поступило 57 обращений.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова