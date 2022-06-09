Путин заявил, что у России не будет закрытой экономики

Российский президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в преддверии Петербургского международного экономического форума заявил, что у страны не будет закрытой экономики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такая экономика была во времена СССР, когда государство создало так называемый железный занавес. Лидер страны отметил, что сейчас Россия не будет этого делать и не собирается наступать на те же самые грабли.

«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет — тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», — отметил Путин. Он дополнил, что Россия не намерена «возводить забор» вокруг себя.

Сегодня также Путин заявил, что через десять лет качество жизни в России будет значительно лучше. Он отметил, что успеха в данных вопросах можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике и квантовых технологиях.

Дарья Акимова