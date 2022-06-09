Официальная статистика: в Татарстане в начале лета подорожали картофель, маргарин и бананы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 27 мая по 3 июня подорожали картофель, маргарин и бананы. Рост цен зафиксирован и на некоторые другие основные продовольственные товары — на 20 позиций из 44.

Больше всего в конце весны — начале лета в республике подорожал картофель — на 4,3%, с 64,77 до 67,5 рубля за один килограмм, следует из данных Татарстанстата. Маргарин вырос в цене на 2,47%, с 223,42 до 228,95 руб./кг.

По данным Татарстанстата, зафиксирована следующая динамика роста средних потребительских цен:

Бананы — 1,87%, до 113,98 руб./кг.

Шлифованный рис — на 1,81%, до 92,97 руб./кг.



Яблоки — на 1,79%, до 124,68 руб./кг.

Сухие молочные смеси для детского питания — на 1,72%, до 984,94 руб./кг.

Вареная колбаса — на 1,41%, до 399,69 руб./кг.

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5—3,2% жирности — на 1,33%, до 88,39 рубля за литр.

Сметана — на 1,3%, до 211,01 руб./кг.

Соль — на 1,11%, до 14,83 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Меньше чем на 1% с 27 мая по 3 июня подорожали говядина, баранина, мясные консервы для детского питания, конфеты, черный байховый чай, пшеничная мука. Также выросли в цене ржаной, ржано-пшеничный хлеб, булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, свежая белокочанная капуста и свекла.

С 20 по 27 мая в Татарстане выросли цены на картофель, соль и чай. Также подорожали полукопченая колбаса, мясные консервы для детского питания и маргарин.

Татьяна Демина