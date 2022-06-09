«Почта России» вошла в реестр IT-компаний

Фото: Ринат Назметдинов

Почтовый оператор «Почта России» внесена в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам гендиректора оператора Максима Акимова, за последние годы в «Почте России» кардинально изменился подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже стали цифровыми. Он отметил, что включение в реестр IT-компаний — это знак того, что оператор движется в правильном направлении.

В 2021 году IT-сервисы «Почты России», такие как портал pochta.ru, мобильное приложение, электронные заказные письма и другие, принесли компании почти четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

Почтовые отделения Татарстана временно изменят режим работы в связи с празднованием Дня России. 11 июня они будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час, 12 июня — отдыхать, 13 июня — принимать клиентов по воскресному режиму работы.

В мае сообщалось, что цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Она уверенно вошла в число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров.

Дарья Акимова