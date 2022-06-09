С начала 2022 года в России выросло производство шампанских и игристых вин почти на 25%

В России с января по май этого года объем производства шампанских и игристых вин вырос на 24,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

Он составил 3,9 млн дал (декалитров), а это 124,7% от уровня аналогичного периода 2021 года. При этом объем производства тихих вин за первые пять месяцев года снизился на 2,3%, до 11,4 млн дал, фруктовых (плодовых) вин — на 8,2%, до 3,9 млн дал.

Производство водки в России в январе — мае увеличилось на 9,3% и составило 30,12 млн дал. Коньяка изготовили больше на 17,3%, до 3,4 млн дал. Всего объем производства алкогольной продукции (без учета пива, напитков, изготовляемых на его основе, сидра, пуаре и медовухи) за эти месяцы составил 68,04 млн дал, увеличившись на 8,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

За 2021 год жители России выпили более 1,5 миллиарда литров крепкого алкоголя. О том, насколько это много или мало, в подсчетах «Реального времени».

Дарья Акимова