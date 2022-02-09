За 2021 год россияне выпили более 1,5 миллиарда литров крепкого алкоголя — это много или мало?

За 2021 год жители России выпили более 1,5 миллиарда литров крепкого алкоголя. Данные предоставили эксперты НИУ ВШЭ.

В основном россияне предпочитают выпивать дома. 98% продаж приходится на розничную торговлю. В ресторанах, кафе и заведениях общепита в прошлом году было продано только около 45—65 миллионов литров крепких алкогольных напитков.

Также по данным авторов исследования, последние годы конечные продажи крепкого алкоголя в розничной торговле и общепите остаются гораздо выше легального предложения этой продукции — это означает присутствие на рынке значительного сектора нелегального оборота. По оценкам НИУ ВШЭ, в 2021 году объем нелегального оборота крепкого алкоголя составил 611 миллионов бутылок.

В связи с этим эксперты посчитали, что при сокращении нелегального оборота на 70% общая прибыль добросовестных участников рынка выросла бы на 17—18 миллиардов рублей в год. Поэтому в России целесообразно введение обязательной маркировки такого алкоголя, считают они.

Фото: realnoevremya.ru

1,5 миллиарда литров алкоголя — это:

2,23 миллиарда полулитровых бутылок.

полулитровых бутылок. Это порядка 10,3 литра на каждого жителя России при населении в 145 478 097 человек.

при населении в 145 478 097 человек. На 300 миллионов литров больше , чем выпито крепкого алкоголя в 2020 году — около 1,2 миллиарда.

, чем выпито крепкого алкоголя в 2020 году — около 1,2 миллиарда. На миллиард литров меньше , чем выпито в России в 2009 году — тогда потребление достигло пика с 18 литрами на человека в год при населении 141 903 979 человек и достигало около 2,5 миллиарда литров в год.



, чем выпито в России в 2009 году — тогда потребление достигло пика с 18 литрами на человека в год при населении 141 903 979 человек и достигало около 2,5 миллиарда литров в год. В 8,1 раза больше , чем шампанского, приобретенного россиянами в 2021 году — россияне купили 18,4 миллиона декалитров шампанского. Один декалитр равен 10 литрам.

, чем шампанского, приобретенного россиянами в 2021 году — россияне купили 18,4 миллиона декалитров шампанского. Один декалитр равен 10 литрам. На 300 млн литров больше , чем выпивается вина в России — общий объем потребления винодельческой продукции составлял около 1,2 миллиарда литров на весну 2021 года.

, чем выпивается вина в России — общий объем потребления винодельческой продукции составлял около 1,2 миллиарда литров на весну 2021 года. На 6,5 миллиарда литров меньше , чем выпитого пива в стране — в 2020 году россияне употребили около 8 млрд литров.

, чем выпитого пива в стране — в 2020 году россияне употребили около 8 млрд литров. В 1 250 раз больше , чем объем выпитой слабоалкогольной продукции — в 2020 году он был равен 1,2 млн литров.

, чем объем выпитой слабоалкогольной продукции — в 2020 году он был равен 1,2 млн литров. Почти в 38 раз больше , чем употребляют алкоголя в самой пьющей, по статистике 2020 года, стране мира — Молдове, здесь на душу населения приходится 15,2 литра в год при населении в 2 597 100 человек.

Дарья Акимова