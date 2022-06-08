Росздравнадзор: в России нет проблем с поставками зарубежного медицинского оборудования

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России нет проблем с поставками зарубежных медицинских изделий и медоборудования. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в стране в целом нет такой проблематики. Все позиции медицинских изделий и медоборудования имеются на складах. У производителей есть возможность на сегодняшний день поставить эти товары.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина заявила, что в стране наблюдаются сложности с закупкой медицинских изделий. По ее словам, это связано с тем, что в некоторых случаях еще не состоялись конкурсные процедуры. Однако в настоящее время это особенности поставок в Россию ряда медицинских изделий. Она также отметила, что сейчас федеральным проектом предусматривается приоритет российского производителя.



Дарья Акимова