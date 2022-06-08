АО «Сафьян» может разместить дополнительный пакет обыкновенных и привилегированных акций

Акционерное общество «Сафьян» может разместить дополнительный пакет обыкновенных и привилегированных акций для увеличения размера уставного капитала. Об этом говорится в повестке собрания акционеров предприятия, размещенной на портале центра раскрытия корпоративной информации.

В рамках заседания акционеры будут рассматривать в том числе два отдельных вопроса:

«Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций». «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных акций».

Фото: pexels.com

Уточняется, что, согласно законодательству, преимущественное право будут иметь те лица, которые являлись акционерами общества на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг. Они смогут приобрести определенное количество акций, пропорциональное количеству принадлежащих им ценных бумаг соответствующего типа.

АО «Сафьян» занимается дублением и выделкой кожи и меха. Выручка предприятия за прошлый год составила 450,6 миллиона рублей, а прибыль — 371 тысячу. Стоимость компании оценивают в 50,1 миллиона.

Артем Гафаров