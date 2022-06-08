S7 замораживает проект Citrus — лоукостер хотел начать продавать билеты из Казани этой весной

Холдинг S7 замораживает проект создания дочернего лоукостера Citrus. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В текущем году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, в связи с этим развитие авиакомпании сейчас невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года, пишет ТАСС.

Гендиректор международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов в январе сообщал, что лоукостер Citrus весной 2022 года планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана. Полеты планировалось начать в июле.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О запуске дочернего лоукостера S7 Group объявила летом прошлого года. Планировалось, что это будет отдельная авиакомпания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью.

Citrus мог стать вторым российским лоукостером после авиакомпании «Победа», принадлежащей «Аэрофлоту».



Татьяна Леухина