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S7 Group запустит лоукостер

11:54, 28.07.2021
S7 Group запустит лоукостер
Фото: Максим Платонов

Компания S7 Group запускает собственный лоукостер. Ожидается, что полеты начнутся в июле 2022 года.

«Мы будем запускать новую лоукост-компанию», — сказала акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

Отмечается, что это будет отдельная авиакомпания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, сообщает ТАСС. Сейчас в России один лоукостер — авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот».

Алексей Нечаев
БизнесОбщество
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