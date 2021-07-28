S7 Group запустит лоукостер
Компания S7 Group запускает собственный лоукостер. Ожидается, что полеты начнутся в июле 2022 года.
«Мы будем запускать новую лоукост-компанию», — сказала акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.
Отмечается, что это будет отдельная авиакомпания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, сообщает ТАСС. Сейчас в России один лоукостер — авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот».
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