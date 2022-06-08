«Нижнекамскшина» хочет выбрать в качестве внешнего аудитора компанию PwC — услуги обойдутся в 5,3 млн рублей
Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» выбрал в качестве внешнего аудитора российское подразделение компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Ее будут рекомендовать годовому общему собранию акционеров предприятия. Соответствующая информация опубликована на портале центра раскрытия корпоративной информации.
В заседании совета директоров «Нижнекамскшины» участвовали восемь человек. Предложение рекомендовать PwC акционерам было принято единогласно. Размер оплаты услуг аудитора определили в 5,3 млн рублей.
В конце апреля стало известно, что российское АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входившее в международную сеть PwC, продолжит свою деятельность в стране, но под другим названием — «Технологии доверия». Офисы компании есть в 11 городах России, в том числе и в Казани.
Фирма продолжит оказывать аудиторские и консалтинговые услуги в России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым