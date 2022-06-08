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«Нижнекамскшина» хочет выбрать в качестве внешнего аудитора компанию PwC — услуги обойдутся в 5,3 млн рублей

13:27, 08.06.2022
«Нижнекамскшина» хочет выбрать в качестве внешнего аудитора компанию PwC — услуги обойдутся в 5,3 млн рублей
Фото: shinakama.tatneft.ru

Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» выбрал в качестве внешнего аудитора российское подразделение компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Ее будут рекомендовать годовому общему собранию акционеров предприятия. Соответствующая информация опубликована на портале центра раскрытия корпоративной информации.

В заседании совета директоров «Нижнекамскшины» участвовали восемь человек. Предложение рекомендовать PwC акционерам было принято единогласно. Размер оплаты услуг аудитора определили в 5,3 млн рублей.

Фото: wikimedia.org

В конце апреля стало известно, что российское АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входившее в международную сеть PwC, продолжит свою деятельность в стране, но под другим названием — «Технологии доверия». Офисы компании есть в 11 городах России, в том числе и в Казани.

Фирма продолжит оказывать аудиторские и консалтинговые услуги в России.

Артем Гафаров
БизнесПромышленность Татарстан

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