PwC продолжит работу в России под названием «Технологии доверия» — их офис есть в Казани

Российская компания, входившая в международную аудиторскую сеть PwC, продолжит работу в стране под новым названием — «Технологии доверия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Фирма продолжит оказывать аудиторские и консалтинговые услуги в России. Также отмечается, что она намерена принимать активное участие в деловой и научной жизни страны, заниматься благотворительной деятельностью и реализовывать другие инициативы на пользу российского бизнеса и граждан.

Кроме того, «Технологии доверия» сохраняют за собой офисы в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде. В них работают 3,7 тысячи сотрудников.

Фото: wikimedia.org

В начале марта PwC в России сообщило о выходе из состава международной сети фирм и продолжении работы. Соответствующее решение было принято в ходе переговоров российской фирмы с руководителями глобального офиса сети.



Дарья Акимова