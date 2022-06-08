В России за сутки выявили 3 646 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 3 646 новых случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заразились 18 362 105 жителей страны.

Госпитализировали за сутки 1 618 пациентов. Это на 13,3% меньше по сравнению с 7 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Вылечились от коронавируса еще 4 737 россиян. Всего с начала пандемии выздоровели 17 777 625 человек.

За сутки зарегистрировано 79 смертей, причиной которых стал коронавирус. Всего от COVID-19 умерли уже 379 736 россиян.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 8 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина