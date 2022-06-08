Вечером 8 июня в казанском парке «Черное озеро» пройдет «Книга-фест»

Фото: Максим Платонов (архив)

8 июня в казанском парке «Черное озеро» пройдет «Книга-фест». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Мероприятие начнется в 17.00. Здесь выступит казанский камерный оркестр La Primavera, татарские поэты Рифат Саляхов, Йолдыз Миннулина, Камила Латыпова и другие. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и изготовить книжные закладки, буклеты или открытки. В библиотеке на колесах и в летней читальне будут представлены книги и журналы.

Участники смогут принести на фестиваль свои книги для обмена их на другие в рамках буккроссинга. Также пройдет выставка-продажа продукции различных издательств. Для юных посетителей подготовлена интерактивная программа с интеллектуальными играми, ролевым чтением сказок, литературными викторинами и квестами.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале июня в Казани проходил третий фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ». Одним из его мероприятий стал семейный праздник «Пушкин и народная культура» в парке «Черное озеро». Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Дарья Акимова