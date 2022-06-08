С 3 июля запустят регулярные авиарейсы из Казани в Томск

Фото: Максим Платонов

С 3 июля запускаются регулярные авиарейсы по маршруту Казань — Томск. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. По средам из Казани самолеты будут вылетать в 1.50 и прибывать в Томск в 9.00, обратный вылет состоится в 10.10 с приземлением в столице Татарстана в 9.20. В воскресенье вылет из Казани планируется на 1.15 с посадкой в Томске в 8.25, обратно — на 9.35 с прибытием в 9.05.

Время в пути составит больше трех часов. Для каждого аэропорта указано местное время.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На лето возобновляются прямые авиарейсы из Казани в Горно-Алтайск. Регулярные полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылет из столицы Татарстана запланирован в 0.20, прибытие в Горно-Алтайск — в 8.00. Обратно из Горно-Алтайска самолет отправится в 8.45.

Дарья Акимова