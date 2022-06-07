В Татарстане создадут штаб по подготовке к отопительному периоду 2022—2023 годов

В целях подготовки организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному периоду 2022—2023 годов в Татарстане создадут специализированный штаб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Также исполнительным органам власти и их подведомственным организациям необходимо предложить органам местного самоуправления до 5 июля разработать и утвердить план по подготовке к отопительному сезону. Они должны обеспечить контроль состояния резервных топливных хозяйств на источниках производства тепла. До 15 сентября им предстоит сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации аварий в системах.

Кроме того, контролем и предложениями по подготовке к отопительному сезону займутся: Министерство промышленности и торговли, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство земельных и имущественных отношений, а также государственная жилищная инспекция.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 28 апреля в Казани завершился отопительный сезон. Властям города до устойчивого установления температурного режима (выше +8 градусов) необходимо было обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления, в первую очередь объектов здравоохранения, детских учреждений, к работе в случае резких похолоданий.

Максим Кокунин