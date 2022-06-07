Директор «Уфы» Газизов: «Рубин» — самый пострадавший клуб. Не знаю, почему мораторий на вылет не приняли»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что признает утверждения руководства «Рубина», будто казанцы — самый пострадавший клуб после ухода легионеров.

«Рубин» — наиболее пострадавший клуб из-за неспортивной ситуации. Я это признаю», — сказал Газизов.

Также он заявил, что не понимает, почему мораторий на вылет команд в ФНЛ не был принят по итогам сезона-2021/2022.

«Не знаю, почему мораторий не был установлен. Это было бы честно по спортивному принципу к командам Премьер-лиги», — сказал гендиректор «Уфы».

По итогам сезона-2021/22 из РПЛ вылетели «Рубин», «Арсенал» и «Уфа». Их место заняли поднявшиеся из Олимп-ФНЛ «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». «Уфа» в последнем туре одержала волевую победу над «Рубином» (1:2) и получила возможность сыграть в стыковых играх. Однако в двухматчевом противостоянии с «Оренбургом» уступили и вылетели в ФНЛ.

Эрик Добролюбов