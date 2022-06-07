На ремонт подъезда к Чистополю с восточной стороны выделят 70 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на второй этап капитального ремонта подъезда к Чистополю с восточной стороны готовы направить 69,9 миллиона рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

Отремонтировать планируется 830 метров дороги регионального значения (км 0+053 — км 2+699). Заказчик — Дирекция финансирования программ дорожных работ — требует завершить работы до 20 октября 2022 года.

Общая длина трассы, на которой проводится ремонт, 2 км 646 м. Работы разделены на два этапа.



Скриншот документации к тендеру

Проезжая часть на участке капремонта покрыта асфальтом. На участке дороги с ПК16+50 по ПК24+80 наблюдаются продольные и поперечные трещины, разрушение кромки асфальтобетонного покрытия, следы ямочного ремонта и колейность, следует из документации на портале госзакупок.

Проектом предусмотрен ремонт съездов на ПК19+18 вправо к подстанции в ПС220/110/35/6кВ;, на ПК21+85 влево села Чистопольские Выселки и на ПК24+89 вправо к кладбищу. На проезжую часть нанесут дорожную разметку.

В 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

Татьяна Демина