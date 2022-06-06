Минобороны: ВСУ оборудовали огневые точки в больницах Харькова, Николаева и ДНР

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали огневые точки и склад боеприпасов в больницах и детской поликлинике Харькова и Николаева. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ВСУ насильно удерживают сотрудников и пациентов медучреждений под предлогом обеспечения их безопасности. Мизинцев отметил, что эти факты остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, боевики подразделений ВСУ, заминировав подходы к учреждению, оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из больниц Краматорска и населенного пункта Угроеды в ДНР.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские военные завершают освобождение Святогорска и окружающей город территории в ДНР. Украинские нацформирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление войск из города. Отрезанные из-за этого от основных сил остатки батальонов бросили военную технику с оружием и рассеялись вдоль побережья. Около 80 человек преодолели реку вплавь. ВС России целенаправленно не стали по ним стрелять.

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Дарья Акимова