Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин

На 83-м году ушел из жизни дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Роскосмос».

Он родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил факультет электроники счетно-решающей техники Московского лесотехнического института. В 1973 году назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 дня, работал в открытом космосе. Был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», руководителем программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны.

5 июня стало известно, что на 79-м году ушел из жизни советский, грузинский и российский театральный режиссер, актер, народный артист Грузинской ССР Темур Чхеидзе. Он работал в Драматическом театре в Зугдиди, Тбилисском театре юного зрителя и Театре имени Шота Руставели. С 1991 года тесно сотрудничал с Большим драматическим театром им. Г.А. Товстоногова, а в 2007-м стал его художественным руководителем.

Дарья Акимова