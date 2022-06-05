Скончался народный артист Грузинской ССР Темур Чхеидзе

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На 79-ом году ушел из жизни советский, грузинский и российский театральный режиссер, актер, народный артист Грузинской ССР Темур Чхеидзе. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

— Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков, — говорится в сообщении.

Фото: mariinsky.ru

Темур Чхеидзе работал в Драматическом театре в Зугдиди, Тбилисском театре юного зрителя и Театре имени Шота Руставели. С 1991 года тесно сотрудничал с Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова, а в 2007-ом стал его художественным руководителем.

Артист награжден Ленинской премией, Орденом Почета, президентским орденом «Сияние» и нагрудным знаком Министерства культуры России «За вклад в российскую культуру».

Диана Жиленкова