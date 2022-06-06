Казань стала одним из популярных направлений для путешествий в июньские праздники

Казань оказалась в списке популярных направлений для путешествий в период празднования Дня России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Помимо столицы Татарстана, сюда вошли Дагестан, Москва, Подмосковье, Крым, Псков и Великий Новгород. Лидерами бронирования стали Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавказские Минеральные Воды.

В ассоциации отметили, что, в отличие от 2021 года, в рейтинг самых востребованных направлений не попали Крым, Анапа и Геленджик, так как сейчас туда нет возможности отправиться прямым рейсом. В целом спрос на короткие туры по России с захватом праздничных выходных в июне увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года незначительно — от 3 до 5%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле Казань заняла 13-е место в рейтинге самых популярных туристических направлений России с начала этого года. Гостиницы столицы Татарстана стали одними из самых востребованных для бронирования на майские праздники.

Дарья Акимова