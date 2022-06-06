На улицах столицы Татарстана проходит шествие студентов Казанского театрального училища

Студенты Казанского театрального училища организовали шествие, приуроченное к 100-летию учебного заведения и открытию VII Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз».

Движение началось возле здания Казанского театрального училища по улице Гоголя, 2. Сейчас оно двигается по улице Щапова до сада «Эрмитаж». После участники переместятся на улицу Пушкина до улицы Санкт-Петербургской и Айдинова, а закончится шествие у набережной озера Кабан.

Мероприятие сочетает элементы уличного театра и карнавального шествия. Основными атрибутами участников являются цветные головные уборы и футболки, символизирующие четыре начала жизни и четыре ступени становления личности будущего актера.

Татарский театральный техникум был основан 26 сентября 1922 года, а 12 мая 1962 года на его базе было создано Казанское театральное училище. В 1964 году в училище открылось отделение художников-бутафоров, в 1968 году был первый выпуск.

Максим Кокунин