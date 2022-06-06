В одном из СНТ в Приволжском районе Казани обнаружили предметы, похожие на авиабомбы

В одном из СНТ в Приволжском районе Казани изъяли ржавые цилиндрические предметы, похожие на авиабомбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Эксперты пришли к выводу, что они не представляют опасности. Данные предметы изъяли сотрудники правоохранительных органов для утилизации.



Фото: t.me

В сентябре прошлого года под Казанью сотрудники ГИБДД изъяли оружие у двух мужчин из Москвы. В полиэтиленовом пакете обнаружили и изъяли пистолет, переделанный самодельным способом из охолощенного пистолета ПМ-СО калибра 9 мм, травматический пистолет STREAMER калибра 9 мм и 20 патронов к нему, а также 15 спортивно-охотничьих патронов калибра 9 мм.



Татьяна Леухина