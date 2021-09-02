Под Казанью сотрудники ГИБДД изъяли пакет с оружием

Под Казанью сотрудники ГИБДД изъяли оружие у двух мужчин из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Автомобиль Audi под управлением 30-летнего жителя Москвы остановили на стационарном посту полиции. На пассажирском сидении следовал 36-летний москвич — директор общества с ограниченной ответственностью. Полицейские заметили, что оба они заметно нервничали, вели себя подозрительно.

Сотрудники полиции приняли решение досмотреть мужчин и принадлежащие им вещи. В полиэтиленовом пакете пассажира обнаружили и изъяли пистолет, переделанный самодельным способом из охолощенного пистолета ПМ-СО калибра 9 мм, травматический пистолет «STREAMER» калибра 9 мм и 20 патронов к нему, а также 15 спортивно-охотничьих патронов калибра 9 мм.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Также мужчинам было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от чего последние отказались. В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В отношении пассажира составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

В августе в Татарстане мужчину осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Ольга Плешкова