Объем интернет-торговли в России вырос на 50%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России объем интернет-торговли по итогам января — апреля 2022 года оценивается 1,5 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 50%.

— В общем объеме розничных продаж e-commerce занимает 11,8%, — цитирует «РИА Новости» заявление пресс-службы Ассоциации компаний интернет-торговли. В организации отметили, что это максимальный показатель отрасли.

Большая часть объема продаж приходится на российский рынок — 96,7%. Объем трансграничной торговли оценивается всего в 3%.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, Татарстан замкнул десятку регионов по обороту интернет-торговли в первом квартале этого года. Показатель республики составил 1,9%.



Татьяна Демина