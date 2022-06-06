Исследование: 93% татарстанцев считают себя хорошими работниками

Подавляющее большинство (93%) опрошенных татарстанцев считают себя хорошими и эффективными работниками. Только 3% жителей республики признали, что могли бы работать и лучше, остальные 4% затруднились ответить на вопрос, говорится в исследовании сервиса hh.ru.



В своей эффективности уверены медики и менеджеры по персоналу (по 97%), а также бухгалтеры и представители сферы гостеприимства. Более скептичны в этом отношении работники науки и образования — только 82% признают себя хорошими сотрудниками.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В своей эффективности на работе не сомневаются 93% женщин и только 88% мужчин, при этом 3% мужчин уверены, что могли бы работать лучше, а среди женщин так о себе думают лишь 1% опрошенных.

Татьяна Леухина