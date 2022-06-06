На Сабантуе в Нижнекамске выступит Фирдус Тямаев

Фото: соцсети

В Нижнекамске на Сабантуе хедлайнерами станут Фирдус Тямаев и Ильсия Бадретдинова. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Тематические площадки на майдане начнут работать с 9.00. Представление начнется в 10.00. Гостей праздника ждет традиционная выставка сельхозтехники, татарские национальные игры для детей и взрослых, сообщает «НТР 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе стало известно, что на Сабантуе в Зеленодольске выступит заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей. На «празднике плуга» в Челнах может выступить заслуженная и народная артистка Татарстана и Башкортостана Гузель Уразова.



Татьяна Леухина