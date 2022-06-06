Новости общества

11:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Сабантуе в Нижнекамске выступит Фирдус Тямаев

10:39, 06.06.2022
На Сабантуе в Нижнекамске выступит Фирдус Тямаев
Фото: соцсети

В Нижнекамске на Сабантуе хедлайнерами станут Фирдус Тямаев и Ильсия Бадретдинова. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Тематические площадки на майдане начнут работать с 9.00. Представление начнется в 10.00. Гостей праздника ждет традиционная выставка сельхозтехники, татарские национальные игры для детей и взрослых, сообщает «НТР 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе стало известно, что на Сабантуе в Зеленодольске выступит заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей. На «празднике плуга» в Челнах может выступить заслуженная и народная артистка Татарстана и Башкортостана Гузель Уразова.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также