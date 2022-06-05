Сборная Уэльса впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира

Сборная Уэльса по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Украины в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила в Кардиффе.

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко в свои ворота. В последний раз команда Уэльса играла в финальном турнире мирового первенства в 1958 году, пишет ТАСС.

Украинские футболисты не могут выйти в финал с 2006 года, когда в четвертьфинале уступили сборной Италии (0:3).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Сборная России принимать участия в нем не будет.

В мае FIFA опубликовала итоговый список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Среди судей, которые будут судить матчи мундиаля, нет ни одного представителя России.



Татьяна Леухина