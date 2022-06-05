Суд оштрафовал жительницу Челнов за оставленные в подъезде надписи, дискредитирующие ВС России

В Набережных Челнах местную жительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей за надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Инцидент произошел 14 марта этого года. Женщина нанесла черной краской надписи на кабине лифта и стенах подъезда одного из жилых домов. Размер причиненного материального ущерба оценили в 5 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо назначения штрафа, суд обязал челнинку возместить нанесенный ущерб. Решение в законную силу не вступило. Отмечается, что надпись на стенах и кабине лифта уже стерта.



В мае сообщалось, что Елабужский городской суд оштрафовал жителя Татарстана, который плюнул на плакат с буквой Z и с надписями «Za Россию! Za нами правда!». Свою вину он признал. Татарстанец получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Диана Жиленкова