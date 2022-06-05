Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник, 6 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Так, ночью и утром на востоке региона синоптики прогнозируют туман. Днем возможна гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Также на территории республики, за исключением Казани, ожидается сильный дождь.



Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 6 и 7 июня, сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью температуры составят от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до 19—24 градусов.

Диана Жиленкова