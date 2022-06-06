В Центре имени Гамалеи допустили возникновение усиливающих заразность оспы обезьян мутаций

Вероятность возникновения мутаций, которые повысили бы заразность оспы обезьян, нельзя полностью исключать. Таким мнением поделился вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Категорический отрицательный ответ на этот вопрос кажется мне легкомысленным, конечно, потому что мутации — это дело очень случайное, и исключить мутации, усиливающие вирус, на 100% невозможно, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время специалист отмечает, что вероятность возникновения таких мутаций является довольно низкой. Это связано в том числе с небольшой заболеваемостью оспой обезьян.



Как считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, эпидемия оспы обезьян может произойти в том случае, если заболевание начнет передаваться воздушно-капельным путем. По его словам, такой вариант событий возможен в результате мутации инфекции.

Диана Жиленкова