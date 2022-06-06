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В Центре имени Гамалеи допустили возникновение усиливающих заразность оспы обезьян мутаций

01:23, 06.06.2022
В Центре имени Гамалеи допустили возникновение усиливающих заразность оспы обезьян мутаций
Фото: realnoevremya.ru

Вероятность возникновения мутаций, которые повысили бы заразность оспы обезьян, нельзя полностью исключать. Таким мнением поделился вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Категорический отрицательный ответ на этот вопрос кажется мне легкомысленным, конечно, потому что мутации — это дело очень случайное, и исключить мутации, усиливающие вирус, на 100% невозможно, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время специалист отмечает, что вероятность возникновения таких мутаций является довольно низкой. Это связано в том числе с небольшой заболеваемостью оспой обезьян.

Как считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, эпидемия оспы обезьян может произойти в том случае, если заболевание начнет передаваться воздушно-капельным путем. По его словам, такой вариант событий возможен в результате мутации инфекции.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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