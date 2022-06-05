Эксперт: эпидемия оспы обезьян возможна в случае мутации инфекции

Эпидемия оспы обезьян может произойти в том случае, если заболевание начнет передаваться воздушно-капельным путем. Такое мнение выразил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, такой вариант событий возможен в результате мутации инфекции. Тогда обновленный вирус может спровоцировать большую вспышку заболеваемости. На данный момент оспа обезьян передается контактно-бытовым путем, уточнил специалист.

Фото: realnoevremya.ru

— Нужно начать уже сейчас наработку вакцины, которая есть, и быть готовыми к вакцинации. А сейчас даже можно начать вакцинировать сотрудников лабораторий Роспотребнадзора и врачей, которые будут контактировать первыми с возможными больными, — приводит слова Жемчугова ТАСС.



Недавно специалист по особо опасным инфекциям допустил, что оспа обезьян уже могла проникнуть на российскую территорию, поскольку граждане летают в другие страны. Однако она не представляет опасности для людей, заболевание протекает в легкой форме.

Диана Жиленкова