Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно на 10%

Мировые цены на пшеницу упали на 10%, вернулись к показателям апреля этого года. Об этом заявили в итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

По их оценкам, выход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где находится более 20 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта.

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Цена фьючерса на пшеницу на закрытии торгов составила $10,4 за бушель (27,2 килограмма), понизившись на 10% за три дня. Стоимость кормовой кукурузы упала до $7,27 за бушель из-за снижения на 6,4% за три дня, передает «РИА Новости».

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что страна готова обеспечить мирный и безопасный провоз украинского зерна через подконтрольные стране порты. Россия не намерена выдвигать «никаких условий». По его словам, в портах Украины остаются десятки судов, чьи экипажи находятся в заложниках.



Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что страна готова обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна. Но это возможно при условии разминирования Киевом заблокированных прибрежной акватории и портов.

Татьяна Леухина